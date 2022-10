Korruptsioonikahtluse saanud Kohtla-Järve aselinnapea lahkus Reformierakonnast

Küsimusele, kas ta kavatseb ka Reformierakonnas jätkata, vastas ta, et peab erakonna juhtidega seda küsimust arutama. "Ma muidugi ei sooviks, et see kõik omaks mingeid halba mõju Reformierakonnale, inimestele, kes ei puutu üldse asjasse. Pean veel erakonnaga nõu pidama. Kui juhtkond ütleb, et tuleb oma liikmelisus peatada kuni kogu see protsess läbi saab, siis teen seda. Aga võidakse ka öelda, et kui sind süüdi mõistetakse, siis lahkud," sõnas Borodin.