Korruptsioonis kahtlustav Evelyn Danilov ei astu tagasi Kohtla-Järve abilinnapea ametist

Danilov teatas, et ei tunnista esitatud kahtlustuses enda süüd ja märkis, et Eesti Vabariigis kehtib süütuse presumptsioon ja kahtlustuse tasemel ei tohi mitte kedagi süüdlaseks pidada. Ta lisas, et käesoleval ajal ei saa ta anda sisulisi kommentaare kuivõrd kriminaalmenetlus on pooleli. "Samas saan ma avaldada, et ma ei allu survele. Olgu selleks mõjutajaks siis linnapea, meedia, mõni poliitiline jõud ja nii edasi," märkis ta kinnitades, et ei nõustu enda tagasiastumise ettepanekuga.