Prokurör taotles häälte ostmises süüdistatavale Narva poliitikule šokivangistust

Süüdistaja Alan Rüütel ütles kolmapäeval Viru maakohtu Narva kohtumajas toimunud istungil, et Sergei Gorlatši (44) süü valimisvabaduse rikkumises on kohtus tõendamist leidnud ning palus kohtul ta süüdi mõista.

Kaitsja Ilja Zujev ütles, et Gorlatši süüdistamise motiivid on välja mõeldud. Tema sõnul tehti valijatega tavapärast valimiseelset tööd. "Reis Toilasse oli hea võimalus inimesi agiteerida," ütles Zujev oma kohtukõnes. Kaitsja märkis, et arvuti omamine ekskursiooni ajal pole seadusega keelatud, nagu pole keelatud seda ka kolmandatele isikutele hääletamiseks anda. Samuti ei ole tema sõnul keelatud kostitada inimesi pirukate, tee ja veiniga.