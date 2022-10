Kohtla-Järve kunstide kooli endist õpetajat kahtlustatakse seksuaalkuritegudes

Politsei pidas 58aastase Tsaregorodtsevi Kohtla-Järvel kinni juuni keskpaigas. Mees on kohtu loal vahi alla võetud.

Politsei on alustanud mehe suhtes kriminaalmenetlust. Talle on esitatud kahtlustus erinevates seksuaalkuritegudes, sealhulgas noorema kui neljateistaastase seksuaalsetele tegudele ahvatlemises, kasutades ära kannatanu sõltuvust ja kuritarvitades saadud usaldust. Juba on kindlaks tehtud, et selliseid tegusid on mees toime pannud korduvalt.

Esialgu on jutt ainult kahtlustustest, mehe süü peab kindlaks tegema kohus.

Viru ringkonnaprokuratuur taotles mehe vahistamist, mille kohus ka rahuldas. Praegu tegeleb politsei tõendite kogumisega ning palub kõigil, kel on võimalike toime pandud kuritegude kohta mingitki infot, sellest esimesel võimalusel teada anda numbril 5601 3993 või e-posti aadressil ida.vihje@politsei.ee. Samuti võib helistada riiklikul lasteabi telefonil 116 111.

Sergei Tsaregorodtsev on kohapeal tuntud kunstnik ja oli ka Kohtla-Järve kunstide kooli õpetaja. Põhjarannik on tema õpilaste edusammudest varem korduvalt kirjutanud. Peale selle on ta Kohtla-Järvel registreeritud ja arvutitehnikaga tegeleva firma Kivipro juhatuse liige.

Tsaregorodtsevi nimi ja foto olid kuni 12. oktoobrini üleval ka Kohtla-Järve kunstide kooli kodulehel, kuni Põhjaranniku veebis ilmus uudis talle esitatud kahtlustuste kohta.

Kohtla-Järve kunstide kooli kunstiosakonna juhataja Aarne Hanni ütles Põhjarannikule, et Sergei Tsaregorodtsev pole tegelikult suve algusest saati nende koolis töötanud. Teadaolevalt just suve algul Tsaregorodtsev vahistatigi.

Hanni märkis, et nende koolis ei räägi pärast Tsaregorodtseviga seotu avalikuks tulekut sellest keegi mitte midagi ning töötajate ja õpilaste seas ei ole ka mingit erilist ärevust tekkinud. Samas tunnistas ta, et politsei on inimesi koolis juba küsitlenud.

"Me ei tea mitte midagi, sest me ei tea tõepoolest midagi," sõnas Hanni mõnevõrra nõutult. "Me ei tea mitte ühtegi juhtumit, mille pärast Sergei kinni peeti," täpsustas ta.

Kool on nüüd mures nende asutuse ümber asjatult kerkinud kära pärast. "See puudutab meie kooli mainet," sõnas Hanni, tundes nördimust, et Tsaregorodtsevi nime seostatakse kunstide kooliga, kus too tegelikult enam ei tööta. "Meie aga tahame edasi elada," lisas ta.