Kohtla-Järve vana ühiselamu on taas müügis

Ettevõtja Aleksandr Kulkov rääkis põlevkivikeemiatehase endist ühiselamut ära ostes entusiastlikult, et näeb sellel tondilossiks muutunud neljakorruselisel hoonel tulevikku: maja on tugev, paikneb kesklinnas, pinnad on suured ning kui need korda teha, võib neid välja üürima hakata. Enne talve tulekut lapiti katusel ära vett läbi lasknud kohad, tehti korda hoonet ümbritsev territoorium ning hakati koristama aastatega korrustele kogunenud prahti. Paraku sellega kõik ka piirdus. Uut omanikku pole objektil nähtud eelmisest talvest saati, kinnisvaraportaali aga ilmus kuulutus, et hoone on 20 000 euroga müügis.