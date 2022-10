"Väga hea töö," kiitis Jõhvi vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm OÜ Kohtla Ehitusteenus tööd. Ta lisas, et remont sai tehtud varem, kui algul arvati. "Algul oli tähtaeg detsembri algus. Ise arvas ehitaja algul, et saab valmis novembriks. Siis küsisime, kas saaks tähtaega ettepoole, et enne külmade tulekut valmis saada, ning nad panid ise tähtajaks 20. oktoobri," rääkis Tamm.