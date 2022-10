VIDEO ⟩ Saka mõisapargis seadis end sisse Kalevi Viru randa visanud kivikotkas

Saka mõisa omanik Tõnis Kaasik ütles, et kolmapäeval avatud kotkaskulptuur valmis kujur Lembit Kiissoni poolt juba rohkem kui pool sajandit tagasi. "Kuna see kotkas meenutas Saksa riigikotkast jäi see Lahemaa rahvuspargi poolt tellitud skulptuur ametlikult üles panemata ja avamata," sõnas Kaasik. Kotkas seisis rohkem kui 50 aastat Palmse hotelli parkimisplatsi ääres kiviaial ja lagunes.