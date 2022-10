Idavirulanna tuli raamatukogude külastamise Eesti meistriks

Kõige enam tempeleid kokku saanud Merje Meerits külastas 55 raamatukogu, nende hulgas kõiki 34 Ida-Virumaa raamatukogu. "Olen alati teadnud, et raamatukogud on toredad, aga tegelikult on nad lausa väga toredad! Sain mängus osaledes nii palju uut teada ja seda nii mõistatamismängu küsimustele vastates kui väga südamlike raamatukogutöötajatega vesteldes,“ rääkis Merje Meerits. „Linnas elanuna võtan ma raamatukogusid enesestmõistetavana, aga maakohtades on raamatukogud lausa maa sool."