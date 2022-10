Milleks on mõeldud miljon eurot, mida riik suunab uuel aastal Ida-Viru kultuuri ja sporti

Hartmani sõnul tekkis sellise programmi loomise mõte sel suvel jutuajamistest kohalike kodanikuühiskonna ja kultuurielu eestvedajatega. "Arutasime, kuidas hoida Ida-Virumaal kogukonnaelu. Praegu on peaaegu kogu selle valdkonna tegevus projektipõhine. Need vähesed inimesed, kes seda veavad, on niivõrd väsinud sellest, et pidevalt kulub suurem osa energiast taotluste ja aruannete koostamisele," rääkis ta, märkides, et uus programm peaks andma neile võimaluse keskenduda rohkem sisulisele tegevusele.