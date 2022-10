SUURPUHASTUS KOHTLA-JÄRVEL ⟩ Volikogu tagandas napi häälteenamusega linnavalitsuse ja volikogu esimehe

Valimisliidu Restart Kohtla-Järve liige Hendrik Agur ütles, et oma valimisliidu liidrile Janek Pahkale umbusalduse avaldamine on üks keerulisemaid otsuseid, mis on tal tulnud volikogus teha. Ta märkis, et enamik valimisliidu liikmeid soovitas Janek Pahkal asutada tagasi komisjoni esimehe kohalt. "Väga lootsin, et ta astub enne istungit ise tagasi. Kahjuks ta otsustas seda mitte teha. See näitas teatud väärtuste jooni valimisliidu liikmete ja selle juhi vahel. Meie seisukoht on, et linna valitsemisel ei ole kohta inimestel, kel on kuriteo kahtlus. Siit see piir läheb," sõnas Agur.