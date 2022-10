Enn Käiss rändab nüüd taevastel radadel

Samas on ta tunnistanud, et kõik, mis temas on head, on ta võlgu oma matkakaaslastele: "Mägedes on toredate inimeste kohtamise tõenäosus suurem kui suvalises seltskonnas. Seal praagitakse virisejad ja nõrgad välja, alles jäävad asjalikumad. Ja et nende ees mitte häbisse jääda, siis näed vaeva, et ennast arendada."