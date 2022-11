Viru vangla ei kavatse nälja üle kaebavatele vangidele rohkem süüa anda

Õiguskantsleri nõunikud külastasid Viru vanglat aasta tagasi ning õiguskantsler Ülle Madise kinnitusel väitis suur osa kinnipeetavatest ja vahistatutest vestlustes, et vangla pakutav toit on rahuldava kvaliteedi ja maitsega, ent seda ei jätku piisavalt. Õhtu- ja hommikusöögi vahele jääb nende hinnangul liiga pikk ajavahemik. Iseäranis kurtsid alaealised ja noored kinnipeetavad, et hilisõhtul ja varahommikul tunnevad nad end tihti näljasena.

Ministeerium: süüa antakse vanglas piisavalt

Kui Põhjarannik tänavu kevadel vangide väidetavast toidupuudusest kirjutas, rääkis justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe, et vangide toidus on toitaineid ja toiduaineid nii palju, nagu sotsiaalministri määrus seda nõuab. "Määruse järgimist käib vanglas kontrollimas terviseamet ning viimase kontrolli käigus etteheiteid vanglale ei olnud. Normide põhjal valmistatav toit annab määruse koostanud asjatundjate hinnangul tarviliku energia ja arvestab tervislike vajadustega. Samuti näiteks, kui mõnel vangil on oma tervise pärast vaja eritoitu, siis arvestame iga kinnipeetava puhul arsti soovitustega," ütles ta.

Näiteks on eraldi toit inimestele, kes ei talu laktoosi, gluteeni või mõlemat või põevad diabeeti. Samuti arvestatakse Sihtmäe sõnul usuliste tõekspidamiste puhul inimese soovidega. Eraldi menüü on ka neile, kes ei söö kala. "Lisaks on hoolealustel võimalik vangla poest meelepärast juurde osta, aga söönuks saamiseks see hädavajalik ei ole."

Toona tõime ka näite Viru vangla vangide ühe nädalavahetuse menüüst:

* laupäeval hommikusöögiks tatrapuder, sepik ja piim, lõunaks hakklihakaste, kartulipüree värskekapsa-porgandisalatiga, piim ja sepik, õhtusöögiks peedisupp ja sepik;

* pühapäeval hommikusöögiks kaerahelbepuder, sepik ja suhkruga tee, lõunaks asuu, porgandi-õunasalat, piim ja sepik, õhtuks kalasupp ja sepik.