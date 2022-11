Kreenholmi gümnaasiumi õpilaste vanemad astusid vallandatud direktori kaitseks välja

"Oleme seisukohal, et selline, keset õppeaastat vastu võetud otsus, eriti eestikeelsele õppele ülemineku ja Narva koolivõrgu ümberkorraldamise ajal, on äärmiselt läbimõtlematu ega ole ajakohane. Oleme mures, et direktori vallandamine rikub rahu kooliperes ja mõjutab negatiivselt õppeprotsessi gümnaasiumis. Palume pikendada direktor Irina Janovitši ettekirjutuse tähtaega magistrantuuris õppimise ajaks. Arvame, et koolis on loodud mõnus õpikeskkond õpilastele, sealhulgas Ukraina lastele. Lapsed teavad, et igas situatsioonis saavad nad pöörduda direktori poole, kes alati kuulab ära, toetab ja aitab," kirjutasid lastevanemad oma pöördumises.