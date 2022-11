Sel nädalal 20aastaseks saavat keskust haldava East Capitali Ida-Viru regiooni juhi Anneli Männi sõnul on ulatuslikud mitu miljonit eurot maksvad ümberehitustööd jõudnud selleni, et järgmisel nädalal valmib hoone uus põhisissepääs Keskväljaku poolt. Selleks on rajatud uus trepp koos teise korruse väliplatvormiga. Mitu kuud kestnud aeg, kus suurde hoonesse pääses vaid bussijaamapoolsetest ustest, saab läbi.