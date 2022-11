Ahtme klubi saab juubeliks uue saalipõranda

Eelmisel nädalavahetusel lõbutses Ahtme klubi tantsusaalis 70 külalist − laupäevased teemapeod on siin majas väga populaarsed. Samal ajal kui linnaelanikud meelt lahutasid, muretses klubi direktor Tatjana Novožilova, kas vana saalipõrand pidutsejate jalge all üldse vastu peabki.

"Tol õhtul lauad õnneks läbi ei vajunud, aga just see juhtus esmapäeval, kui munitsipaalfirma OSK töölised objekti üle vaatama tulid," rääkis ta. "Nad võtsid põrandalauad üles ning tõdesid, et need olid tõepoolest täiesti läbi mädanenud."