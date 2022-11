Narva kutsub linnaelanikke tänavate ümbernimetamise kohta ettepanekuid tegema

Esimeses eelnõus on jutt kahe punategelaste nimesid kandva tänava ümbernimetamisest: Albert-August Tiimanni tänav on plaanis ümber nimetada Soldina tänavaks ja Ancis Daumani tänava Kivilinna tänavaks. Samas eelnõus tehakse ka ettepanek nimetada Soldino tee ümber Suur-Soldina teeks, et uue Soldina tänavaga seonduvalt hiljem segadust ei tekiks.