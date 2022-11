Riigikohus jättis Ossipenko vanglasse

Ossipenko kaitsja Jüri Leppik ütles enne ringkonnakohtu määruse vaidlustamist, et kohus on keskendunud asjas kõrvalisele teemale, et kas Ossipenkole on võimalik kuskil mujal kui kodus tagada hooldus- ja raviteenust.

"Eksperdid on oma arvamuses andnud vastused vaid prokuratuuri esitatud küsimustele, näiteks millised on vajalikud tingimused, mida tuleb hooldus- ja raviteenuse osutamisel arvestada. Prokuratuur ei ole küsinud õiguslikult ainukest olulist küsimust: kas Nikolai Ossipenko on parandamatult haige? Samas ekspertiisiakti uurimuslikust osast ei ilmne ühtegi asjaolu, et tema tervises oleksid toimunud muutused võrreldes 2019. aasta ekspertiisiga, kus tunnistati Nikolai Ossipenko parandamatult haigeks," sõnas Leppik.

Advokaadi sõnul on tõsiasi, et kriminaalmenetluse seadustik keelab parandamatult haigestunud isiku suhtes kriminaalmenetlust läbi viia ja kohustab nimetatud asjaolu ilmnemisel kriminaalmenetlust lõpetama. "Sellel normistikul on väga pikk ajalooline sisu, mida ma praegu ei jõua ammendavalt selgitada," lisas ta.