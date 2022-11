Narva haiglast võib töötajate puudusel saada mõne teise asutuse filiaal

SA Narva Haigla nõukogu viiest liikmest mitu on Põhjarannikule mitteametlikult öelnud, et süveneva personalipuuduse lahendamiseks otsitakse erinevaid lahendusi. 2021. aastast kehtivas Narva haigla funktsionaalses arengukavas aastateks 2021-2030 on kirjas, et uute töötajate leidmise ja põlvkondade vahetuse probleem tuleb lahendada lähema viie kuni kümne aasta jooksul.