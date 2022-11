"Konsulteerisin Keskerakonna Ida-Virumaa juhtivkandidaatidega põhjalikult ja sain kindlustunde, et neile läheb päriselt korda Ida-Virumaa inimeste käekäik ning neil on tahe muutusi ellu viia," edastas Keskerakond pressiteates Jevgrafovi sõnu. "Praeguse koalitsiooni viimased tegevused on kahjuks suurendanud lõhet ühiskonnas ja ma ei näe, et neile läheks tegelikult korda Ida-Virumaa inimeste mõtted ja toimetulek."