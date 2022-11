Keskerakond püüab koos sotsidega leida toetajaid Kohtla-Järvel koalitsiooni moodustamiseks

Lopin märkis ka, et tegelikult olnuks kummaline, kui Kohtla-Järve linnapeaks saab isik, kelle koduerakonna üheks põhilubaduseks on Venemaa kodanikelt ja halli passi omanikelt valimisõiguse äravõtmine ning koos sellega lõhe süvendamine ühiskonnas.

"Nõuda, et tema peab saama vabaduse moodustada oma meeskond, on pehmelt öeldes elukauge," sõnas Lopin lisades, et Agul ja Golovatšjoval on olemas vajalik kogemustepagas, et abilinnapea kohal edukalt töötada.