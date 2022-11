Omadega puntras Kohtla-Järve linnavõim käärib edasi

"Keskerakond jätkab koos sotsiaaldemokraatidega pingutusi, et panna kokku toimiv ja linna arengut esiplaanile seadev koalitsioon," teatas teisipäeva õhtul Kohtla-Järve linnavolikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Sergei Lopin.

Pärast esmaspäeval toimunud volikogu istungit, kus sotsid volikogu esimehe valimise päevakorrast maha võtsid, sest kolmas osapool valimisliit Restrart lahkus koalitsiooniläbirääkimistelt, ütles sotside liider Eduard Odinets, et koos Keskerakonnaga otsitakse volikogust liitlasi koalitsiooni loomiseks. "See on üks võimalik stsenaarium. Eks proovime rääkida. Aga jällegi, sellest tuleks kokku nii kirju seltskond. Siiski tuleb lahendusi otsida," sõnas ta.