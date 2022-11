Jõhvi vallavanemat süüdistatakse ebaseaduslikus tegevuses seoses intsidendiga spordikooli duširuumis

Naumkini sõnul läks Toomel probleemi lahendades "ebaseaduslikule teele" ning tahab teada, miks Toomel ei pöördunud politseisse. Samuti küsib Naumkin vallavanemalt, kas ta vabandas isiklikult kannatanu ees ning kas lapsevanemad võivad olla kindlad, et nende lastel on spordikoolis ja teistes munitsipaalasutustes turvaline. Samuti tahab saadik teada, mida vallavanem on teinud, et sellised juhtumid edaspidi ei korduks.