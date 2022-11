Ida-Virumaalt pärit krüptorahaärimehi kahtlustatakse mitmesaja miljoni dollari suuruses kelmuses

Teadaolevalt kõige suurema mahuga kelmuse uurimine Eestis

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juhi Oskar Grossi sõnul oli kahe riigi koostöös läbi viidav uurimine pikaajaline ja mahukas. "Selle uurimise mastaapi ilmestab, et tegemist on teadaolevalt ühe suurima kahjusummaga kelmuse uurimisega Eestis. Praeguseks on kogutud piisavalt tõendeid, et kahtlustatavad kinni pidada," kirjeldas Gross.