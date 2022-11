Reformierakonnalt ei tule Ida-Virumaale ühtegi eurot katuseraha

Levinud tava on, et riigikogu liikmed suunavad katuseraha nendesse piirkondadesse, kust nad valitud on. Reformierakonnast osutus viimastel riigikogu valimistel Ida-Virumaalt valituks Eerik-Niiles Kross. Tema suunas oma katuseraha portsust 30 000 eurot aga Räpina vallavalitsusele. Märtsis toimuvatel riigikogu valimistel Kross teadaolevalt Ida-Virumaal enam ei kandideeri, üheks võimalikuks tema kandideerimise paigaks võib saada Lõuna-Eesti.