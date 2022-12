MTÜ Igale Lapsele Pere otsib kasuvanemateks saamisest huvitujaid

Eestis kasvab pere- ja asenduskodudes ligikaudu 800 last. MTÜ Igale Lapsele Pere piirkonnajuht Ljubov Dorošenko ei oska täpselt öelda, kui paljud Ida-Virumaa lapsed kasuperet vajavad. Kuid praegu on Ida-Viru kasuperedes kasvamas ligemale 80 last. "Peamiselt on need lapsed, kelle vanavanemad on enda kasvatada võtnud," märkis ta.