Keskerakonna peakontor jättis Ida-Viru piirkonna juhi valimisnimekirjast välja

Ida-Viru piirkonna aseesimees Eevi Paasmäe ütles, et loogiline oleks olnud, et Kullamägi, keda on kohalikud keskerakondlased kolmel korral valinud piirkonna esimeheks ja kes on Alutaguse vallavolikogu esimees, kandideeriks ka riigikogusse. Ta lisas, et piirkonna juhatus tegigi ettepaneku lisada Kullamägi kandidaatide sekka. "Meie ainus viga oli ilmselt see, et me ei vormistanud seda otsust paberil, kuid me eeldasime, et erakonna juhatus siiski arvestab sellega," lausus Paasmäe.