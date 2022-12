NÄDALA KUJU ⟩ Viimane Lenin

Järgmisel aastal saanuks 30 aastat ajast, mil punaproletariaadi juht Narva Peetri platsilt linnuseõuele viidi. See oli omamoodi kompromiss toonase linnavõimu ja punanostalgiat põdevate linlaste vahel. Eks sinna algusaastatel toodi mõningatel nõukatähtpäevadel ka lilli, eelkõige vedas seda Narva Vene kodanike liit, kuid aastatega on Lenini jalamil kummardamas käijad kadunud.

Kuid Lenini äraviimise uudisele reageeris Narva ekslinnapea, Keskerakonna ridades riigikogusse kandideeriv Aleksei Jevgrafov, kes teatas, et Lenini kujul "on nii materiaalne väärtus kui ka moraalne, ajalooline väärtus. See on Narva elanike südames". Jevgrafov oli 13aastane, kui Narva Lenin keskväljakult minema rändas.