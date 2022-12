Ahtme koerte jalutusväljak tähtajaks valmis ei saanud

Kohtla-Järve majandusteenistuse abilinnapea Vitali Borodini sõnul on ettevalmistustööd tehtud ja väljak tasandatud ning jäänud on paigaldada osa treeninguseadmeid ja piirdetara. Sügisel jäi see tegemata, kuna vajalike elementide tarne viibis. Töövõtja palvel pikendati töölepingut kuu aja võrra − 15. detsembrini −, kuid ehitajad ei saanud väljakut ka selleks tähtajaks valmis.