Ida-Viru keskerakondlaste liider kandideerib valimistel konkureerivas erakonnas

Keskerakonna juhatus jättis Kullamäe, kes on viimastel aastatel korduvalt partei peakontorit teravalt kritiseerinud, valimisnimekirjast välja. Samas on Ida-Virumaa piirkonna keskerakondlased kolmel korral valinud Marek Kullamäe esimeheks. Keskerakonna Ida-Viru piirkond hõlmab maakonnas kõiki omavalitsusi peale Narva ja Kohtla-Järve, mis on eraldi piirkonnad.

Janek Pahka on olnud üks erakonna Eesti 200 eestvedajaid Ida-Virumaal. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Korruptsioonis kahtlustatav Janek Pahka kandideerib samuti riigikogusse

Janek Pahka, kes sai Kohtla-Järve korruptsiooniskandaali ühe osalisena samuti kuriteokahtlustuse ja astus seejärel erakonnast Eesti 200 välja, saab siiski võimaluse kandideerida riigikogusse.

"Praeguste plaanide kohaselt on Pahka nimekirjas," ütles erakonna Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas, märkides, et juhul kui Pahkale peaks esitatama süüdistus enne, kui valimisnimekirjad jaanuari keskel lukku lähevad, jääb ta kõrvale.

Kallas ütles, et on lugenud Pahkale esitatud kahtlustust. "Meile tundub see kahtlustus kahtlane," ütles ta, lisades, et kui süveneda sellesse kahtlustusse, siis ei näe ta põhjust, miks ei tohiks Pahka kandideerida.