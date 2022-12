Kohtla-Järve volikogu umbusaldas eelmisi linnajuhte 27. oktoobril seoses ulatusliku korruptsiooniskandaaliga, kus kahtlustuse kuriteos on saanud praeguseks juba 19 inimest, kellest vahi alla on võetud vaid kohalik kommunaalettevõtja Nikolai Ossipenko. Kahtlusaluste seas on ka üheksa linnavolikogu liiget.