Reformierakonnast Eesti200 nimekirja kolinud Olga Pihlak: mul oli tunne, et kohalikke inimesi ei usaldata

Eesti200 kasuks otsustas Pihlak seetõttu, et selle Ida-Viru nimekirjas on kohalikud inimesed. "Inimesed, kes tõesti hoolivad ja muretsevad piirkonna pärast. Me elame siin ja soovime seda edasi arendada! Et inimesed tahaksid siia jääda ja tuleksid siia alaliselt elama teistest piirkondadest," teatas ta.

Ka Reformierakonna piirkonnajuht Maris Toomel on tunnistanud, et kuuldes, et partei saadab seekord Ida-Virumaale esinumbriks Meelis Kiili, kaalus ta kandideerimisest loobumist. "Paraku on eelmised valimised näidanud, et inimesed, kes on olnud Ida-Virumaal esinumbrid ja saanud siit mandaadi, ei ole sada protsenti maakonda panustanud ja kindlasti pole see kohalikele inimestele ei meeldinud ega ka sobinud," ütles Toomel ERRile.