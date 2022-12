Jõhvi turule pääsemiseks tuleb ronida üle lumemägede

Lumetulekust saati pääseb Jewe kaubanduskeskuse poolt Jõhvi turule mööda kitsukest rada, mille turu töömehed on labidaga järjekordsest hangest läbi kaevanud. Teisipäeva ennelõunal ütles kojamees Peeter, et see on tal detsembris juba seitsmes kord tunnelit kaevata.