VIRVE OSILA ⟩ Jõulud tulevad ka siis, kui ilm on hukas…

Kas Putinisse uskujail on teine Jumal, kes annab andeks kõik tapapatud, vägivalla- ja hävitamispatud, sõjapatud? Kas ühe suurriigi presidendil on oma Jumal, kui ta küsib Putinile julgeolekugarantiid, et väike punnpõskne Volodja saaks ise hirmu tundmata praegu Ukrainas, hiljem ehk mujalgi hävingut külvata?

Kas meie Jumal annab meile andeks, et me sõnades oleme head ja tegudes mitte just väga? Mul on tunne, et kuidas ka Jumala ainusündinud Poeg meie patte lunastada pole püüdnud, saadame Teda oma valskuse, egoismi, kurjuse ja ahnusega ikka ja jälle ristisurma.

Jõulud on kohe käes, sõim on valmis Lapse sünniks. Me ootame, et Ta tuleks meid kaitsma. Kuidas meie Teda kaitseme? Oskame me üldse veel olla alandlikud? Tänulikud? Oma planeedi oleme ära reostanud, nüüd läheme Kuule, keerame seal ka kõik tuksi.

Jõulupidude pealt kokku ei hoita, teatas üks poeketi juht võidukalt. Missugune pidu on jõulud? Kas on kommertsihõnguline või on see pidu meis enestes? Selle üle tasuks mõelda.

"… Jõulutunnet keegi ju ei osta ega müü;