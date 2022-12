Sillamäe muuseumi jõululaatade traditsioon kogub hoogu

Laadatraditsioon sai Sillamäe muuseumis alguse 2016. aastal. Muuseumi töötaja Irina Zamarina andis puudega inimestele käsitöötunde, kus üheskoos mitmesuguseid põnevaid asjakesi meisterdati. Lõpuks kogunes neid nõnda palju, et otsustati korraldada näitusmüük.

"Korraldame selliseid laatasid kaks korda aastas: suvel linnapäevade ajal ja enne jõule. Käsitöölised on rahul, et nende tööd on nõutud, ostjad aga leiavad siit endale ja oma lähedastele toredaid kingitusi. Alati leidub midagi, millega üllatada: näiteks tänavu olid esimest korda väljas pärlitest esemed," rääkis Zamarina.