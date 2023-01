Kohtla-Järve volikogu valis revisjonikomisjoni juhiks kelmuses süüdi mõistetud saadiku

Volikogu liige hääletas südametunnistuse järgi

Valimisliidu Restart Kohtla-Järve liige ja TTÜ Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht leidis, et Saltõkovi varasem süüdimõistmine kelmuses ei ole põhjus, miks ta ei võiks olla linnavolikogu põhilise kontrollorgani revisjonikomisjoni esimees. "Mina saan aru, et ta on ju seal [revisjoni]komisjonis varem ka töötanud, ja ma arvan, et ta saab oma tööga ilusasti hakkama. Praegu lihtsalt ei olnud paremaid valikuid, kahe vahel tuli valida. Ma hääletasin oma südametunnistuse järgi. Ja kahest valikust ma leidsin, et esimees võiks olla Jevgeni," sõnas Roosileht.