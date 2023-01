Jõuga tapmises süüdistatav: "Pidin Maie ära kõrvaldama, et saaksin maja endale"

"Inge ütles, et kui Maie ära kõrvaldame, siis saan mina sinna majja elama minna," rääkis Vološin, kuidas nad koos kaaskohtualuse Inge Pullatiga 2021. aasta sügisel Jõugal elanud sugulase Maie Sääre tapmist kavandasid. "Meil oli plaan Sergei [Maie Sääre elukaaslane − E.K.] ka ära kõrvaldada, siis oleks edasised vaidlused välistatud ja ma oleks kohe saanud sinna majja," rääkis Vološin. "Mina pidin musta töö ära tegema, et teiste käed puhtaks jääks," sõnas ta.

Kolm juuksekarva maja eest

Süüdistuse kohaselt käisid Inge Pullat ja Aivo Vološin Jõugal asuvas Lillemäe talus 2021. aasta 9. juunil. "Maielt oli tarvis saada kolm juuksekarva, et saata need ekspertiisi, mis tõestaks, et Laidi Sääre [Maie ema − E.K.] testament oli õige, ja ma saaks maja pärida," rääkis Aivo Vološin. Tema sõnul lubas seda talle Inge Pullat. Vološini sõnul sai ta Maielt kolm juuksekarva kätte. "Ta lubas seda teha. Arvan, et tal oli valus," rääkis ta. Süüdistusest aga nähtub, et Vološin läks toona Maie Säärele kallale ning kiskus teda juustest.

See pärandivaidluse lugu ulatub 2017. aastasse, mil suri Maie Sääre ema Laidi ja ootamatult ilmus välja kirjutatud paber, mis pretendeeris Laidi Sääre testamendi staatusele ning kus oli öeldud, et Laidi jätab kogu vara oma õetütre Inge Pullati pojale Andres Pullatile. Maie Säär vaidlustas selle testamendi kohtus, kus leidis tõendamist, et see on võltsitud, ning kogu vara jäi surnud perenaise tütrele Maiele.