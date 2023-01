Vangis istuv Ossipenko ei lepi rahakaotusega Jõhvis ning võitleb kohtus edasi

N&V on aastaid Jõhvi tänavaid hooldanud. Aasta tagasi aga sattus ettevõte konflikti vallavalitsusega, kes süüdistas ettevõtet halvas töös ning lõpetas lepingu. Nüüd on asi kohtus, kus esimese lahingu Viru maakohtus võitis vald, teine on käimas Tartu ringkonnakohtus.

Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik