Partei kindlustab Odinetsile koha riigikogus

Sotside üldkogu poolt laupäeval Jõhvi kontserdimajas kinnitatud üleriigilises nimekirjas on Odinets, kes on ka erakonna peasekretär, viiendal kohal. Temast eespool on vaid partei esimees Lauri Läänemets, majandusminister ja erakonna aseesimees Riina Sikkut, riigikogu liige Reili Rand ning riigikogu liige ja erakonna aseesimees Helmen Kütt.