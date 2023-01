"Riigi eesmärk on minna üle eestikeelsele õppele. Mõtlesime, kuidas meie saame seda toetada, ja otsustasime keskenduda 2023. aastal keelte õppimisele. Toome kokku erineva emakeelega haridustöötajad ainevaldkondade kaupa, et nad saaksid üksteiselt õppida. Kavas on ka mitmesugused sündmused õpilastele, et nad mõistaksid paremini keeleõppe vajalikkust ning seda, kuidas keelteoskus võib avardada nende maailma."