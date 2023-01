Ragn-Sells segadusest Jõhvi prügiveos: autojuhid ei saa riske võtta

Jõhvi korteriühistud on sel aastal õigel ajal tühjendamata jäänud prügikonteinerite pärast häälekalt sõna võtnud. Mõnigi vallavalitsusele edastatud prügifirma kiri läbimatute teeolude kohta on ka valla keskkonnanõuniku Svetlana Jürgensi selles põhjenduses kahtlema pannud.

"Mul on Ragn-Sellsiga raske vaielda, pildi järgi ei saa alati ju täpselt aru, milline olukord tegelikult oli," ütleb Jürgens. Ja lisab, et kui ta elanike pöördumiste järel prügifirmaga on suhelnud, pole ühistutele nende kordade eest tühisõidu arvet saadetud.