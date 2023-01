Uue pargi rajamise idee sai 2021. aastal korraldatud kodanikualgatuse konkursil kõige enam hääli − 310. Projekt näeb ette munitsipaalmaal Rakvere 71a asuva haljasala laiendamist ja heakorrastamist, et seal saaks korraldada kultuuri- ja massiüritusi, tegelda spordiga, jälgida elusloodust ning jalutada veekogu lähedal.

Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakonna direktor Kaie Enno ütles, et kavas on luua ilus ja hubane hästihooldatud park. "Kodanikualgatuse projekt on hea näide linnavalitsuse ja kodanike koostööst, mis aitab muuta meie linna kaunimaks ja mugavamaks."