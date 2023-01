Jõuga mõrvaprotsess: väidetavale kägistajale küsiti poole väiksemat karistust kui teo kavandajale

Ringkonnaprokurör Liina Pikma taotles süüdistuse järgi tapmise toime pannud Aivo Vološinile 8 aasta pikkust vanglakaristust. Inge Pullatile, kes süüdistuse järgi oli kogu kuriteo initsiaator ja korraldaja, küsis prokurör mõrva ja teiste kuritegude eest 20 aasta pikkust vangistust. See on raskeim karistus, mida karistusseadustik mõrva eest lubab määrata, kui mitte arvestada eluaegset vangistust. Kui Vološin ja Pullat olid kohtu all veel mitme paragrahvi alusel, nagu näiteks arvutikelmus, laiba rüvetamine jm, siis kolmandale süüdistatavale Andres Pullatile esitati süüdistus vaid laiba rüvetamises ning talle küsis prokurör aasta reaalset vangistust.