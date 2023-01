Valitsuskriisis Kohtla-Järvel lasub ka pankrotioht

Kohtla-Järve linna tänavune eelarve jõuab volikogus esimesele lugemisele alles sel neljapäeval ehk siis, kui tänavusest aastast on esimene kuu juba mööda saamas. Veelgi suurem mure on, et selles eelnõus ületavad kulutused tulusid seitsme miljoni võrra ja seni pole ei linnavalitsus ega volikogude komisjonid teinud ettepanekuid, milliseid kulutusi vähendada.