Põlevkivimuuseumi valge saal võib kulude kokkuhoiuks uksed sulgeda

Põlevkivimuuseumi direktori Ainar Varinurme sõnul on galerii tööaja vähendamisest tõepoolest juttu olnud, kuid muretseda on esialgu vara − konkreetset otsust selle kohta ei ole ja kuni suveni jääb galerii kindlasti avatuks. Plaanis on mitmed näitused ning mais tähistab valge saal oma neljakümnendat aastapäeva.