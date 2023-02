VIDEO ⟩ Kiviõli lähedale rajatavasse taastuvenergiaparki kerkis esimene tuulik

Enefit Green juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles mullu suvel Põhjarannikule, et kuigi rajatava hübriidpargi võimsus ei ole väga suur, on sel märgiline tähendus Eesti taastuvenergias kahel põhjusel. "Eestis pole uusi tuuleparke rajatud üheksa aastat. See on esimene park, kus sama liitumist elektrisüsteemiga kasutavad kõrvuti nii tuulegeneraatorid kui ka päikesepaneelid," sõnas ta.

Kärmas selgitas, et võit tuleneb sellest, et kui suvel on tavaliselt tuult vähem, on jällegi rohkem päikeseenergiat. "Park on aasta ringi ühtlaselt töös. Neid tunde, kus tuul ja päike hakkaks seal teineteist segama ja tuleks parkide tootmist hakata allapoole koormama, on sellise lahenduse puhul väga vähe. See tähendab, et liitumise väljaehitamise investeering tuleb kokkuvõttes odavam kui eraldi päikese- ja tuuleparkide puhul."