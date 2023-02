Kohtla-Järve linnaliinide sõidugraafikud muutuvad märtsist

"Suvel mainisid sompalased kohtumiste sarjas "Räägi kaasa" vajadust muuta bussiliini nr 15 hommikust sõiduplaani nõnda, et lapsed kooli ei hilineks või siis vastupidi, tundide algust liiga kaua ootama ei peaks," selgitas ta. "Sügisel kohtusin Sompa elanikega veel kord, et just seda teemat pikemalt arutada, linnaelanike vajadused välja selgitada ning kõigile sobiv sõiduplaan kokku panna."