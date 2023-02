Põlve- ja puusaliigeste asendamise operatsioone tehakse nüüd ka Narvas

Endoproteesimine on vajalik juhul, kui kulunud või kahjustunud liiges põhjustab ravimitele allumatut valu ja liigese liikuvuse piiratust. Endoproteesimise eesmärk on taastada jäseme normaalne asend ja saavutada valuvaba liiges, mille liikuvus võimaldab patsiendil igapäevaseid toiminguid teha.

"Meil on väga hea meel, et saame nüüd ka Narvas selliseid operatsioone teha. Nüüd tehakse inimestele neid operatsioone kodu lähedal," sõnas Narva haigla juhatuse liige Ago Kõrgvee. "See sai võimalikuks tänu koostööle Tartu ülikooli kliinikumiga, kus personal läbis koolituse, ning samuti ortopeedide Stanislav Krumgoltsi ja Andriy Zubenko abile."