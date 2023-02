Odinetsi rääkis sel nädalal, et põhimõtteline kokkulepe tema volikogu esimeheks valimiseks viie sotsi ja viie keskerakondlase vahel olemas ja seda on lubanud toetada veel neli saadikut. Need neli on Keskerakonna nimekirjast volikogusse valitud Anton Dijev, Zaur Abbassov ja Deniss Veršinin, kes läksid eelmisel aastal omadega tülli ja tegid oma fraktsiooni, ning Maria Merkulova valimisliidust Progress. Kõik need neli on ka kahtlusalused oktoobris vallandunud korruptsiooniskandaalis.