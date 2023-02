Maksuamet kahtlustab iga kolmandat Ida-Viru ettevõtet ümbrikupalga maksmises

Kui Eestis keskmiselt on ümbrikupalga riskiga ettevõtete osakaal veidi üle 21 protsendi, siis Ida-Virumaal oli see 36,3 protsenti, mis on rohkem kui üheski teises maakonnas. Maksuameti tähelepanu alla on sattunud ettevõtted seetõttu, et nende makstavate palkade tase on oluliselt madalam kui sama sektori keskmine palk.