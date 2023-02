Astri keskuses saab tutvuda Päite loomapargis kodu ootavate koertega

Fotodel on 16 koera, kes on saanud endale ajutise elupaiga Päite loomapargis. Igaühel neist on oma saatus ja varjupaika sattumise lugu, ent kõik nad loodavad leida endale uue kodu ja truu sõbra pikkadeks aastateks.

Päite loomapargi perenaise Ksenia Klotškova sõnul on praegu nende hoole all küll 20 koera, kuid mõned neist on juba vanad või haiged, seepärast neid koduloomaks ei pakuta. Külastajad saavad kõikide kodu otsivate koertega näitusel tutvuda, Päite loomapargi esindajatelt nende kohta lisainfot küsida ja huvi korral loomi ka kohapeal vaatamas käia.

Näituse korraldaja, Astri keskuse turundusdirektori Olga Voronkova sõnul on väljapaneku eesmärk juhtida tähelepanu kodutute loomade probleemile laiemalt ning aidata varjupaika sattunud loomadele uus kodu leia.

"Loodame väga, et meie keskuse külastajad, kes mõtlevad karvase sõbra võtmisele, leiavad ta just meie näitusel osalejate seast. Kogemuse põhjal võib öelda, et isegi kui me neile kõigile uut kodu ei leia, kasvab huvi varjupaiga vastu ja soov lemmikuid ühel või teisel viisil aidata," kommenteeris ta.

Voronkova lisas, et kui lemmiklooma kojuviimise võimalus puudub, kuid aidata sooviks ikka, võib kaubanduskeskuse lemmikloomapoodidest osta ja jätta loomadele kingitusi: kuivtoitu, konserve, kausse, mänguasju jms. Need antakse erinevate varjupaikade asukatele hiljem üle.

Hiljuti olid Astri keskuses väljas Narva varjupaiga kasside fotod ning keskuse töötajate kinnitusel on huvi selliste näituste vastu suur.